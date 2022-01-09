Бразилиа, , 09:50 — REGNUM Глава Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) Антониу Барра Торрес предложил президенту страны Жаиру Болсонару обратиться с заявлением в полицию в случае наличия у него «малейших указаний на коррупцию». Об этом говорится в письме главы фармрегулятора на имя президента Бразилии.

Жаир Болсонару Carolina Antunes. PR

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«Распорядитесь немедленно начать полицейское расследование в отношении меня или любого сотрудника Anvisa, в котором я с гордостью и честью работаю», — говорится в открытом письме Торреса по поводу недавних критических высказываний Болсонару в адрес Anvisa.

Он отметил, что в случае отсутствия у Болсонару подобной информации он должен поступить «с подобающим занимаемому положению величием и ради Бога, которого вы так часто упоминаете, откажитесь от своих слов».

Ранее Жаир Болсонару в интервью одной из бразильских радиостанций задался риторическим вопросом относительно возможных корыстных интересов Anvisa в распространении вакцин и кампании массовой вакцинации от COVID-19.