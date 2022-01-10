Канберра, , 11:56 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 10 января, публично заявил, что он отвергает все заявления, согласно которому федеральное правительство страны пустило борьбу с пандемией на самотек. Он также отметил, что Австралия «должна прорваться» через волну «Омикрона», которая привело к невиданному всплеску числа новых случаев заражения, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Премьер-министр страны опровергнул, что сейчас Австралия находится в той стадии пандемии, когда можно сказать «земля им пухом».

«Нет, я не согласен с такой оценкой, это не тот подход, которого правительство придерживается на общенациональном уровне или на уровне штатов и территорий», — отметил он.

Моррисон также предупредил, что непривитые австралийцы, «по всей видимости», окажутся с COVID-19 в больнице, поскольку большинство ковид-пациентов в настоящее время составляют те граждане, которые не сделали прививку.

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