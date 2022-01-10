Рим, , 22:11 — REGNUM Непривитые от коронавируса несут ответственность за «огромную часть» нынешних социально-экономических проблем Италии, заявил в понедельник, 10 января, премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

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«В очередной раз призываю всех тех граждан, кто еще этого не сделал — привиться», — добавил он.

По данным на 10 января, в Италии умерли 139 265 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 227 (днем ранее — на 157). Это самый высокий показатель с мая 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 101 762 (днем ранее — на 155 659). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 554 344 — более 12% населения страны. В настоящее время заражены 2 004 597 человек (на 60 618 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,69 миллиона человек (более 77,5% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).