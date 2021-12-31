Никосия, , 02:55 — REGNUM В греческой части Кипра четвёртый день подряд фиксируется рекордный рост числа заражений коронавируcом SARS-CoV-2. Об этом вечером 30 декабря сообщает Минздрав Кипра.

Разделённый Кипр Николай Сидоров

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По его данным, если 29 декабря было выявлено 3002 случая инфицирования, то 30 декабря — уже 3851. Всего же с начала пандемии COVID-19 в греческой части Кипра зафиксировано 161 779 случаев.

За последние сутки на юге Кипра умер один пациент с COVID-19, с начала пандемии скончались 636 человек.

Отмечается, что в турецкой части на севере Кипра 30 декабря было выявлено 306 заразившихся коронавирусом, от COVID-19 умер один человек.

Власти греческого Кипра с 30 декабря ввели дополнительные ограничения, обусловленные распространением на острове штамма «Омикрон». В их числе — снижение до 300 человек максимальной численности на различных массовых мероприятиях, включая свадьбы и общепит, сокращение с 75% до 50% нормы заполняемости трибун, и ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемический статус трёх государств изменило министерство здравоохранения Кипра, оставив при этом Россию в «красной категории».

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