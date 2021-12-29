Тбилиси, , 10:04 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 46 059 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2514 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 29 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 930 544 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 890 733 победили инфекцию, в том числе 2711 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 707 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 61 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4794 пациентов, в оборудованных гостиницах — 858.

Днём ранее в Грузии в ходе 42 772 исследования выявили 2676 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2966 человек, скончались 63 пациента с COVID-19.