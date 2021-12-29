Женева, Швейцария, , 08:24 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за прошедшую неделю выросло на 11% и превысило 4,9 млн. Это следует из опубликованного 29 декабря отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ВОЗ «За неделю с 20 по 26 декабря в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей»

Наибольший рост заболеваемости выявлен в Америке — на 39%. В Африке прирост составил 7%, в Европе — 3%. В других регионах мира зафиксировано некоторое снижение заболеваемости. Резкий рост смертности за неделю отмечен в Африке — на 72%. В других регионах зафиксирован её незначительный прирост или снижение. Отмечается, что в настоящее время на Европу за неделю пришлось 57% случаев заражения и 53% смертей.

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По данным ВОЗ на 28 декабря, с начала пандемии коронавируса в мире выявлен 280 119 931 случай заражения. За это же время от COVID-19 умерли 5 403 662 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 455 944 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 4501 пациент с COVID-19.

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