Вашингтон, 8 января 2022, 18:45 — REGNUM Распространение штамма коронавируса «Омикрон» даёт надежду на скорое окончание острой фазы пандемии, пишет Bloomberg со ссылкой на учёных из ЮАР.
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Отмечается, что ученые проанализировали записи 466 пациентов, которые заболели COVID-19 во время последней волны, а также 3976 записей предыдущих случаев болезни.
Если подобная «модель» сохранится и будет повторяться в мире, «вероятно, будет полное разделение показателей заболеваемости и смертности», отметили ученые.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев — научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» страдает иммунная система человека.
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