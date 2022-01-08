Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Распространение штамма коронавируса «Омикрон» даёт надежду на скорое окончание острой фазы пандемии, пишет Bloomberg со ссылкой на учёных из ЮАР.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Отмечается, что ученые проанализировали записи 466 пациентов, которые заболели COVID-19 во время последней волны, а также 3976 записей предыдущих случаев болезни.

«Волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более лёгкие заболевания, чем ранние штаммы, об этом свидетельствует исследование пациентов, инфицированных COVID-19, проведённое в крупной больнице южноафриканского города, где была зафиксирована первая вспышка «Омикрона», — пишет агентство.

Если подобная «модель» сохранится и будет повторяться в мире, «вероятно, будет полное разделение показателей заболеваемости и смертности», отметили ученые.

«Это говорит о том, что «Омикрон» может быть предвестником окончания эпидемической фазы пандемии COVID-19, открывая её эндемическую фазу», — считают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев — научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» страдает иммунная система человека.

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