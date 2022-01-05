Варшава, , 15:35 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заболел COVID-19. Об этом в Twitter сообщил глава его канцелярии Павел Шрот.

Анджей Дуда Prezydent.pl

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Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат. При этом президент чувствует себя хорошо — переносит заболевание в легкой форме.

Ранее король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Швеции Сильвия заразились коронавирусом. При этом король и его супруга привиты тремя дозами вакцины от COVID-19 и переносят заболевание в легкой форме.