Берлин, , 11:24 — REGNUM В Ганновере (Гермния) 42 ребенка 5 — 11 лет получили взрослую дозу вакцины от коронавируса. Об этом 4 января передает городской информационный портал.

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«Побочные эффекты ограничатся жаром и реакцией на коже», — считает представитель ганноверского ведомства по вопросам здравоохранения Марлен Граф.

Всем родителям детей уже сообщили о произошедшем.

В Германии два компонента вакцины от коронавируса получили почти 60 млн человек (71,1% населения). Ревакцинацию прошли 32,3 млн жителей (38,8%).