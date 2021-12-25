Киев, , 20:48 — REGNUM На Украине полностью прошли вакцинацию от COVID-19 уже более 13,37 млн человек. Об этом 25 декабря свидетельствуют данные минздрава страны.

Вакцинация NIAID

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»С начала вакцинальной кампании привито 14 574 571 человек, из них получили первую дозу — 14 574 569 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 374 911 человек… — говорится в сообщении. — Всего проведено 27 951 765 прививок».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря украинский минздрав сообщил, что на Украине за истекшие сутки выявили 5276 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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