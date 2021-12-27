Рим, , 15:10 — REGNUM С 10 января 2022 года ревакцинация от коронавируса в Италии будет назначаться на срок через 4 месяца после второй прививки, сообщил в понедельник, 27 декабря, комиссар по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Ранее правительство страны согласовало решение о сокращении с 5 до 4 месяцев периода между второй дозой вакцины и «бустером».

По данным на 26 декабря, в Италии умерли 136 611 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 81 (днем ранее — на 144). Число подтвержденных носителей выросло на 24 883 (днем ранее — на 54 762). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 647 313 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 516 839 человек (на 16 373 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,21 миллиона человек (более 76,74% населения страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).