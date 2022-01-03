Тирасполь, , 09:39 — REGNUM В ходе 170 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 83 092 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 79 952 человека, в том числе за последние сутки — 179.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1934 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 781 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 118 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончался один пациент с COVID-19.