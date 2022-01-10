Лима, 10 января 2022, 18:37 — REGNUM Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом в Перу превысило 10 тысяч, тем самым достигнув максимума за все время пандемии. Об этом сообщает перуанское новостное агентство La Republica со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
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По словам аналитика Хуана Карбахала, экспоненциальный рост заболеваемости начался в последнюю неделю декабря и усилился в новогодние праздники. Учитывая легкость передачи нового штамма «Омикрон», ожидается, что менее чем через три недели Перу будет ежедневно фиксировать более 20 тысяч новых случаев.
«Это не кривая, это вертикальная линия», — бьют тревогу медики.
Тем не менее, количество смертей не растет, оставаясь на уровне 35 случаев в сутки. Минздрав считает низкую смертность результатом кампании по вакцинации.
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