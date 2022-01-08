Амстердам, , 08:36 — REGNUM По состоянию на 7 января в Нидерландах за сутки было выявлено свыше 35 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 8 января сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В общей сложности 34 954 человека сдали положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

При этом ранее больше всего заразившихся за сутки SARS-CoV-2 в стране было выявлено 5 января — 24 590 случаев.

Отметим, на территории Нидерландов с 19 декабря 2021 года по 14 января 2022 года введен режим почти полного локдауна.