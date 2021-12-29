Рим, , 23:28 — REGNUM В Италии за сутки зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19, сообщает 29 декабря агентство Associated Press со ссылкой на минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Италии зафиксировано свыше 98 тыс. новых случаев заражения, что на 25% больше, чем днём ранее.

При этом отмечено, что из-за роста темпов распространения коронавируса в Италии за последние сутки в стране было проведено более одного млн тестов на COVID-19.

По некоторым данным, двум миллионам жителей Италии могут предписать режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о наивысших суточных значениях заражений коронавирусом заявляли правительства Британии и Франции. Новую волну эпидемии там объясняют появлением штамма «Омикрон».

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