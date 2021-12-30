Афины , , 10:47 — REGNUM Греция подтвердила 28 828 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 29 декабря. Накануне, 28 декабря, было отмечено 21 657 заражений, 27 декабря — 9284 случаев, 26 декабря — 4036.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 134 713 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 72 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 636 человек.

В общей сложности 620 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 80,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

В стране активно продвигается компания вакцинации. Привито около 80% взрослого населения.