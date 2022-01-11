Женева, Швейцария, , 06:47 — REGNUM Обнаруженный кипрскими учеными вариант коронавируса «Дельтакрон» не является комбинацией двух штаммов «Дельта» и «Омикрон», 10 января написала на своей странице в Twitter глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

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Она призвала отказаться от названия «Дельтакрон». Керкхове пояснила, что эта разновидность коронавируса могла быть выделена в результате ошибки при секвенировании в лаборатории. По словам представителя ВОЗ, использовать понятие «Дельтакрон» не допустимо, поскольку оно предполагает комбинацию штаммов, что еще не подтверждено.

Кроме того, Керкхове попросила отказаться от подобной практики и в случаях одновременного заболевания гриппом и COVID-19, которое начали называть «Флурон».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис объявил, что на Кипре обнаружили «Дельтакрон», который является гибридом «Дельты» и «Омикрона».

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