Копенгаген, , 07:52 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Дании составило 762 299, увеличившись за сутки на 23 228 новых носителей, что является рекордным показателем. Об этом 29 декабря сообщил на своем сайте датский государственный институт сыворотки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В учреждении объяснили зафиксированный всплеск тем, что многие жители королевства сразу после Рождества прошли ПЦР-тестирование на SARS-CoV-2. Также за 24 часа в Дании от осложнений при COVID-19 умерли по меньшей мере 16 пациентов. С начала наблюдений число подобных летальных исходов в стране достигло 3247.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря датский министр здравоохранения Магнус Хеунике объявил о том, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Дании.

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