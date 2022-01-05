София, 5 января 2022, 15:13 — REGNUM Теодора Генчовска — министр иностранных дел Болгарии — заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 5 января сообщает Mediapool.
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Она будет находиться под наблюдением медиков, а на время болезни министерство временно возглавит ее заместитель Ирена Димитрова.
При этом уточняется, что министр прошла полную вакцинацию от коронавируса.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заболел COVID-19. При этом Дуда чувствует себя хорошо и переносит заболевание в легкой форме.
Дуда также был ранее вакцинирован от COVID-19 — тремя дозами вакцины.