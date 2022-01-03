Копенгаген, , 19:30 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» может быть тем вариантом, который поможет выйти из пандемии, считает директор по научным разработкам датского Института здравоохранения Тюра Грове Краузе, пишет Nyheder. TV2.

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«Риск госпитализации при заражении «Омикроном» вдвое ниже, чем при «Дельте». Потенциально мы можем вернуться к нормальной жизни через 2 месяца», — сказала она, передает ИА Красная Весна.

По ее словам, столь заразный «Омикрон» может стать своеобразным помощником в борьбе с коронавирусом в целом, т.к. в ближайший месяц он обеспечит массовое распространение, но, когда все закончится, общество окажется в лучшем положении.

Течение заболевания при этом указывает на то, что сам по себе «Омикрон» является мягким по сравнению с другими штаммами, и поэтому многие заразятся без серьезных последствий и обеспечат хороший иммунитет.