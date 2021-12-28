Москва, , 08:11 — REGNUM Организм человека может защитить от штамма коронавируса «Омикрон» группоспецифичный иммунитет, образующийся при контакте с разными вариантами SARS-CoV-2. Об этом 28 декабря рассказали вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков в беседе с Ura.ru.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов», — отметил Бутенко.

Также он добавил, что образовавшийся в организме в результате нескольких контактов с разными штаммами коронавируса иммунитет вкупе с вакцинацией от COVID-19, по его мнению, будут способствовать коллективной защите от COVID-19.

В свою очередь, Чумаков указал, что у штамма «Омикрон» S-белок в значительной степени изменился и это дает ему больше шансов обойти образовавшиеся при вакцинации антитела.

«Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с «Омикроном», то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон».