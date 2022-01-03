Каталония, Испания, , 19:04 — REGNUM В Каталонии обнаружили первые случаи «флуроны» — инфицирование одновременно гриппом и коронавирусом, подтвердила директор каталонской службы здравоохранения Джемма Крейвинкель. Об этом 3 января передает ABC.

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«Это единичные случаи. Это не норма, и пока речь идет о легком течении», — заявила она и напомнила, что и обычные заболевания могут сочетать в себе несколько вирусов, пишет ИА Красная Весна.

Отмечается, что оба вируса вызывают одышку, т.к. оба поражают верхние дыхательные пути.

В Испании полностью вакцинировано от COVID-19 порядка 90% взрослого населения.