Сеул, , 12:55 — REGNUM В Южной Корее подтвердили первые случаи заражения штаммом «Омикрон» среди военных, что вызвало обеспокоенность по поводу потенциального распространения штамма в казармах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Военнослужащий Южной Кореи

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Согласно опубликованным данным, 29 декабря штамм «Омикрон» был обнаружен у представителя специального подразделения при министерстве обороны и двух представителей военно-воздушных сил, а 30 декабря — у представителя военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в вооруженных силах Южной Кореи выявили 28 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев в армии увеличилось до 3235.

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