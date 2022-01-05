Стокгольм, , 08:05 — REGNUM За новогодние выходные в Агентстве общественного здравоохранения Швеции зарегистрировали 42 969 новых случаев заражения коронавируса. 4 января телеканал SVT сообщил, что данная цифра является абсолютным рекордом по суточному приросту зараженных за все время наблюдения в течение пандемии коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для сравнения: 30 декабря было зарегистрировано 11 507 случаев коронавируса в Швеции.

«Цифры свидетельствуют о том, что у нас по-прежнему очень высокое распространение коронавирусной инфекции. Я рад, что цифры не взлетели вверх еще дальше, хотя я действительно ожидал этого», — заявил в интервью газете DN профессор вирусологии Никлас Арнберг.

Арнберг считает, что высокий уровень инфицирования сохранится:

«Думаю, скоро мы выйдем на довольно высокий уровень, но сложно сказать, сильно ли он вырастет или выйдет на какое-то плато».

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