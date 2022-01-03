Тбилиси, , 16:09 — REGNUM В Грузии число выявленных носителей штамма коронавируса «Омикрон» выросло до 147. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC).

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Сообщается, что последние сутки были лабораторно подтверждены три новых случая заражения новым штаммом. Впервые о выявлении «Омикрона» сообщили в Грузии 20 декабря 2021 года.

Напомним, во всех случаях заражения новым штаммов в Грузии болезнь протекает в лёгкой форме. Среди первых выявленных носителей нового штамма в стране все были привиты от COVID-19.

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