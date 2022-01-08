Минск, , 16:32 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Белоруссии за последние сутки возросло на 1184 и достигло 707 714. Об этом БЕЛТА сообщили 8 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 707 714 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5699.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 700 871 человек и что всего в стране было проведено 11 184 892 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2.