Тегеран, , 08:10 — REGNUM 28 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 474, причем 40 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Еще 40 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 474 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2 128 новых случаев заражения COVID-19, при этом 351 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 030 632 пациента из общего числа 6 188 857 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2751 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 656 164 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 51 547 746 человек на данный момент сделали повторную прививку.