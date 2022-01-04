, 10:33 — REGNUM Вскоре в штат Викторию (юго-восток Австралии) прибудет крупная партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, а пока система здравоохранения штата продолжает бороться с массовым спросом граждан на ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом 4 января сообщил телеканал Nine News.

Правительство штата Виктория уже заказало 34 миллиона экспресс-тестов, и в ближайшие дни в регион поступят только несколько сотен тысяч. Но как они будут распространяться среди местного населения, до сих пор остается неясным, пишут журналисты. Напомним, что ранее власти обещали, что экспресс-тесты будут раздаваться гражданам бесплатно.

В местных больницах столицы Виктории Мельбурне призвали людей не обращаться за помощью медиков без необходимости, поскольку помимо ковид-пациентов, теперь им приходится решать проблему с ПЦР-тестированием.

Власти штата также решают проблему с вакцинированием от COVID-19. Так, в министерстве здравоохранения пообещали, что 5 января в Виктории откроется 28 новых пунктов вакцинации.