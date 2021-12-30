Сеул, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 48 807 человек. Об этом 30 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 30 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 168 856 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 45 847 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 483 736 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,7%.

«Бустерную» дозу получили 510 846 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 17 129 214 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5037 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 625 967.