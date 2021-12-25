Лондон, , 10:32 — REGNUM Тим Спектор — британский эпидемиолог — заявил, что у привитых пациентов с «Омикроном» наблюдались тошнота и потеря аппетита. Об этом 25 декабря передает Express.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

При этом температура у пациентов была невысокая, присутствовали головная боль, а также боль в горле, у некоторых — рвота. А основные симптомы «Омикрона» — слабость, кашель, насморк.

Стоит добавить, что штамм «Омикрон» выявлен уже в 110 странах. Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что появление нового варианта коронавируса может привести к тому, что придется запускать модификацию имеющихся вакцин.