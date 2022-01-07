Куала-Лумпур, , 07:37 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 3543 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 776 699. Также за минувшие сутки в стране скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Малайзии умерли 31 628 человек.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 39 779 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 253 пациента находятся в палатах реанимации, из них 130 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также отмечается, что к 7 января в Малайзии полностью прошли вакцинацию против COVID-19 более 78,5% жителей.