Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 110,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 8 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 110 533 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 135 836.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 42 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 117 428.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 38 498 937 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 33 292 978 получили обе дозы вакцины и еще 2 722 501 — получил бустерную дозу препарата.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 109 608 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.