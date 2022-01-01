Токио, , 06:30 — REGNUM Правительство в наступившем году будет уделять приоритетное внимание мерам по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида, оно было опубликовано 1 января на сайте его канцелярии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кисида отметил, что борьба с коронавирусом была приоритетной задачей для правительства Японии с момента его назначения на пост премьер-министра страны. Сейчас, столкнувшись с новым штаммом коронавируса «Омикрон» и пользуясь отсрочкой в его распространении, которая была получена благодаря строгим пограничным мерам, правительство страны будет и далее усиливать меры по выявлению, профилактике и лечению COVID-19.

Также Кисида пояснил, что правительство будет оказывать поддержку бизнесу и жителям Японии, чтобы смягчить негативные последствия пандемии. Кроме того, власти Японии намерены продвигать цифровизацию и продолжать борьбу с изменениями климата с помощью внедрения «чистых» технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене традиционной встречи Нового года на самом популярном перекрёстке в Японии.

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