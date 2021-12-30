Берлин, , 22:07 — REGNUM В Германии на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» продолжаются дебаты о возможных общих требованиях к вакцинации. Об этом сообщает 30 декабря издание Spiegel.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По словам председателя СДПГ Саскии Эскен, требование об обязательной вакцинации должно распространяться на всех совершеннолетних жителей Германии. «Я думаю, что вакцинация требуется с 18 лет. Вирус особенно опасен для жизни пожилых людей, но долгосрочные последствия также влияют на молодежь», — отметила Эскен.

По мнению политика, тот, кто отказывается от вакцинации, совершает административное правонарушение, за которое должен быть предусмотрен штраф. «В целом, речь идет о достижении квоты вакцинации, которая защищает общество в целом — особенно тех, кто не может быть вакцинирован», — сказала она.

В то же время Эскен выступила против изоляции вакцинированных граждан. «Мы считаем, что рестораны, культурные учреждения и торговые точки должны по возможности оставаться открытыми для вакцинированных людей. При этом количество допущенных лиц может быть ограничено. Надеюсь, нам не придется снова закрывать страну, чтобы обеспечить необходимую защиту», — сказала представитель СДПГ.