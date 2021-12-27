Ла-Пас, , 11:34 — REGNUM В воскресенье, 26 декабря, Боливия получила от Китая на безвозмездной основе партию в три млн доз вакцины от COVID-19. Об этом 27 декабря сообщил боливийский президент Луис Арсе на своей странице в соцсети Twitter.

Вакцина stevepb

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«Три млн доз вакцины Sinopharm и миллион одноразовых шприцев прибыли в страну для продолжения (кампании) по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет», — написал он в своем сообщении.

Также Арсе поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина и народ Китая за безвозмездно предоставленную партию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, объявило, что дети в возрасте от пяти до одиннадцати лет будут иметь право на вакцинацию от COVID-19 с 10 января следующего года.