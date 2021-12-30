Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Новая волна коронавируса в США, вызванная штаммом «Омикрон», заставила национальный институт здравоохранения перенести плановые операции в крупнейшей больнице Штатов, занимающейся клиническими исследованиями, поскольку все большее число сотрудников вынуждены уйти на карантин, сообщает 30 декабря Reuters.

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Доктор Джеймс Гилман, главный исполнительный директор больницы NIH, сообщил, что начиная со следующей недели плановые операции будут отложены.

Напомним, 29 декабря по меньшей мере 80 сотрудников NIH ушли на больничный в связи с распространением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 512,5 тысячи случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано за последние сутки в США.

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