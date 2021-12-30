Бразилиа, , 23:07 — REGNUM Недопустимой назвали власти Бразилии практику школ и вузов не пускать на занятия непривитых, пишет 30 декабря Diário Oficial da União. Теперь требовать с учащихся сертификаты о вакцинации запрещено.

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В опубликованном заявлении бразильского министра образования Милтона Рибейру сказано, что «недопустимо, чтобы федеральные учебные заведения устанавливали требования по вакцинации от COVID-19 в качестве критерия допуска к очным образовательным занятиям».

Он подчеркнул, что руководство учебных заведений не должно заниматься сортировкой учащихся по принципу «привитый — не привитый», в задачи администрации входит обеспечение соблюдения «санитарных протоколов и предписаний».

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