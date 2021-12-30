Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Белый дом планирует выделить $137 млн компании Millipore Sigma, принадлежащей немецкой фирме Merck, чтобы помочь ей увеличить производство экспресс-тестов на коронавирус и устранить их дефицит, сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

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Данная сумма позволит компании в течение трех лет построить в Висконсине завод по производству нитроцеллюлозных мембран, на которых отображаются результаты тестов.

Отмечается, что благодаря этому завод сможет ежемесячно выпускать на 85 млн тестов больше.

Пока остается неясным, как скоро предприятие сможет выйти на полную мощность.

Напомним, что в октябре администрация Байдена инвестировала $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы устранить возникший дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования.

Высокий спрос на тесты со стороны американских работодателей был спровоцирован тем, что правительство США обязало крупные компании проводить вакцинацию или еженедельное тестирование своих работников.

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