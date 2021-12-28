Тайбэй, , 09:27 — REGNUM Тайвань продлит текущее предупреждение о COVID-19 второго уровня еще на две недели до 10 января на фоне опасений по поводу распространения «Омикрон"-штамма, сообщило в 27 декабря по мониторингу заболеваний острова, передает агентство Синьхуа.

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В течение этого срока действующие правила профилактики заболеваний не изменятся, включая правило о ношении масок для лица. Люди по-прежнему обязаны носить маски, находясь вне своих домов, если только они не занимаются определенными делами, такими как прием пищи или физические упражнения, сообщило агентство.

Локальные случаи заболевания на Тайване стали фиксировать реже в течение лета, а 27 июля уровень эпидемической готовности снизился с третьего до второго уровня уровня, и с тех пор он сохранялся.

Тайвань сообщил о 18, 24 и 16 подтвержденных случаях заболевания COVID-19 соответственно 25, 26 и 27 декабря, большинство из которых были завозными.