Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Организаторы фестиваля независимого кино Sundance отказались от проведения очных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в США. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Кинофестиваль Rocco Lucia

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Некоммерческая организация «Институт Sundance» проводит фестиваль независимого кино в Парк-Сити (штат Юта, США) с 1985 года. Фестиваль проводится ежегодно в конце января.

В 2022 году организаторы планировали провести фестиваль в смешанном формате, сочетающем публичное мероприятие с подключением некоторых участников по видеосвязи. Организаторы решили полностью перевести фестиваль в онлайн-формат в связи с взрывным распространением в США нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон»

Онлайн-мероприятия начнутся 20 января 2022 года. Работа фестиваля продлится 11 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января организаторы музыкального фестиваля «Грэмми» объявили о переносе мероприятия на неопределённый период из-за резкого роста числа новых случаев COVID-19 в США.

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