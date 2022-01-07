Афины , , 13:07 — REGNUM Греция подтвердила 33 716 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 6 января.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 422 020 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 70 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 185 человек.

В общей сложности 639 пациентов находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 43 386 заражений и 62 смерти.