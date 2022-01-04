Женева, Швейцария, , 22:13 — REGNUM В мире за последние сутки выявили 1 276 532 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4 632 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 4 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявили уже 290 959 532 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 446 753 случая смерти от заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не регистрировали штамм коронавируса B.1.640.2, который был обнаружен во Франции.