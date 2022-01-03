Осло, , 17:43 — REGNUM В Норвегии штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим с последней недели 2021 года. Об этом сообщил 3 января Норвежский институт здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Омикрон-штамм доминирует в Норвегии, на последней неделе прошлого года на него приходилось 65,4% всех случаев заражения коронавирусом», — говорится в опубликованном обзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медсервиса «Доктор рядом», рассказала о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса. По ее словам, симптомы «Омикрона», как и у др. штаммов, могут показаться типичными проявлениями ОРВИ: слабость, высокая температура, головные боли, снижение аппетита.

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