Баку, , 08:13 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 4 января выявили 413 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6555 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 618 365 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 602 319 человек, в том числе 674 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 7648 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8398 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 273 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6337 тестов. Выздоровевшими медики признали 516 человек. Скончались десять пациентов с диагнозом COVID-19.