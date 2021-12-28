Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Минздрав Казахстана выступает с инициативой ограничить вход в ряд заведений и учреждений в рамках мер профилактики эпидемии COVID-19. Об этом 28 декабря заявил и. о. министра здравоохранения республики Жандос Буркитбаев в ходе заседания правительства.

Ограничение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Он предложил расширить перечень мест, куда можно пускать только по приложению Ashyq и только тех, кто имеет по нему «зелёный» статус, то есть, те, кто привит или переболел COVID-19.

«Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры; караоке; бассейны; сауны, бани; банки; отделения АО «Казпочта», центры обслуживания населения — только лицам, имеющим «зелёный» статус», — сказал Буркитбаев.

Он предложил ввести новое правило с 5 января 2022 года. По мнению главы минздрава, это поможет сдержать рост темпов распространения коронавируса.

Напомним, в Казахстане в настоящее время с «зелёным» статусом пускают в торгово-развлекательные центры. Такое же ограничение введено для сотрудников предприятий. Непривитых граждан, имеющих «синий» статус, пропускают при наличии справки о медотводе.