Сухум, , 09:42 — REGNUM 59 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 4 января в ходе 359 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 141 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 40 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 38 066 носителей SARS-CoV-2. Из них 30 487 победили инфекцию, в том числе 109 — за последние сутки. За всё время 561 пациент с диагнозом COVID-19 скончался, в течение последних суток данных случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 140 носителей SARS-CoV-2 в результате 697 исследований. Было зафиксировано за сутки четыре случая смерти пациентов с COVID-19.