Париж, , 03:08 — REGNUM Возможность введения рекомендации по поводу введения четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции рассматривается властями Франции, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран 27 декабря на пресс-конференции.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По словам главы ведомства, власти республики изучают этот вопрос совместно с другими европейскими странами, а также с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря руководитель отделения пересадки сердца израильской больницы «Шиба», профессор Яаков Лави первым в своей стране сделал четвертый укол вакциной от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле решили вводить третью дозу вакцины от COVID-19 через три месяца