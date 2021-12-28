Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Дети являются одной из самых уязвимых групп для заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 28 декабря CNN со ссылкой на доктора Бостонской детской больницы.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Отмечается, что в США наблюдают рост числа госпитализаций среди детей. Именно эта группа имеет самый низкий уровень вакцинациии.

Фактический уровень вакцинации детей в США не так высок. В среднем он колеблется от 10% до 50% среди детей от 12 до 18 лет. Среди детей от 5 до 11 лет показатель меньше и в некоторых штатах составляет менее 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» в США полностью прошла вакцинацию от COVID-19.