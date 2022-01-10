Улан-Батор, , 19:43 — REGNUM В Монголии подтверждены первые случаи заражения штаммом омикрон, все они являются завозными, — заявил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Результатом анализа секвенирования генома подтверждены 12 случаев заражения штаммом омикрон. 10 человек, у которых обнаружили заражение штаммом омикрон, являются миротворцами, один гражданин вернулся в Монголию рейсом Стамбул-Улан-Батор, а другой вернулся из Бангкока», — заявил директор НИЦИЗ.

По его словам, все пациенты были в изоляции, когда у них обнаружили заражение. Больные выздоровели и выписались из больницы 5 января.

По данным Минздрава Монголии, у 96% пациентов, у которых обнаружили заражение штаммом омикрон, состояние было легкое, у 4% — было состояние здоровья средней тяжести, ни одному пациенту не требовалось интенсивное лечение.

Отметим, в Монголии в последние дни увеличивается количества новых случаев COVID-19. Если в конце декабря 2021 года в стране за день зафиксировались около 200 случаев заражения коронавирусом, то с этой недели количество новых случаев резко увеличилось. Общее количество COVID-19 в Монголии составляет 393 757.