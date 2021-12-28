Тирасполь, , 13:33 — REGNUM В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) скоро доставят из России новую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 28 декабря сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

«Спутник V» (сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com

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«Завтра в республику доставят следующую партию вакцины «Спутник V» — 100 тысяч доз для вакцинации и ревакцинации 50 тысяч приднестровцев», — написал Красносельский.

Он сообщил, что вакцину приобрёл холдинг «Шериф». Гражданам ПМР прививку предоставят бесплатно. Красносельский отметил, что в республике российская вакцина пользуется популярностью, и во время новогодних каникул прививочные пункты будут работать почти без выходных.

Глава республики подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 должна проводиться добровольно.

Напомним, 9 декабря в Приднестровье поступило 10 тыс. доз вакцины Pfizer. Также в республике прививают препаратом Sinovac.

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